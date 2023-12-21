Ночная головная боль у ребенка может быть опасна, говорит невролог

Зачастую родители не придают значения головной боли у детей, однако в ряде случаев она может быть опасна.

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Об этом сообщила детский невролог, заведующая отделением реабилитации НИКИ детства Наталия Цурина, слова которой цитирует РИАМО.

«Существуют симптомы, которые требуют срочного визита к детскому неврологу, — это головная боль во время сна, сопровождающаяся тошнотой и нарушением сознания, появление судорог, нарушения зрения при приступах боли. Опасным может быть усиление головной боли при физических нагрузках. Насторожить также должна боль, на которую не действуют обезболивающие», — рассказала Цурина.

Она добавила, что посетить врача также следует, если головная боль у ребенка возникла впервые по непонятной причине или из-за нее резко ухудшилось самочувствие.

Врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова до этого рассказала, что головная боль в области глазных яблок, в носовых пазухах, в челюсти и постоянное щелканье суставов челюсти могут указывать на проблемы с зубами, среди которых может быть трещина, обнаженный корень, запущенный кариес и другие.