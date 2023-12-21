НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. Проверки проведут СК и прокуратура после того, как в Нижнем Новгороде коляску с ребенком зажало в дверях автобуса, сообщили в пресс-службе ведомств.

"В Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по информации СМИ о травмировании ребенка в маршрутке организована доследственная проверка. По предварительным данным, 20 декабря текущего года во время закрытия водителем дверей автобуса произошло зажатие коляски, в которой находился ребенок. Ребенок доставлен в детскую областную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении следственного управления СК Росии по региону.