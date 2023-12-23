Педиатр назвал самый опасный подарок для ребенка на Новый год

Главный внештатный врач-педиатр Подмосковья Нисо Одинаева считает, что магнитный куб самый опасный подарок для ребенка.

«Топ-1 опасности — магнитный куб. Игрушка состоит из нескольких десятков неодимовых магнитных шариков. Часто эти магнитики оказываются в животике юных исследователей, а сами детишки попадают в больницу», — сказала специалист.

Плохим подарком будет также игрушечное оружие. Если в нем есть пули, есть риск серьезно повредить глаз.

Игрушки с вентилятором маленьким детям тоже не подойдут. Они предназначены для подростков более старшего возраста. Маленькие дети часто подставляют руки под лопасти, что приводит к травмам, пишет Лента.ру.