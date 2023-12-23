Педиатр назвал самый опасный подарок для ребенка на Новый год
Главный внештатный врач-педиатр Подмосковья Нисо Одинаева считает, что магнитный куб самый опасный подарок для ребенка.
«Топ-1 опасности — магнитный куб. Игрушка состоит из нескольких десятков неодимовых магнитных шариков. Часто эти магнитики оказываются в животике юных исследователей, а сами детишки попадают в больницу», — сказала специалист.
Плохим подарком будет также игрушечное оружие. Если в нем есть пули, есть риск серьезно повредить глаз.
Игрушки с вентилятором маленьким детям тоже не подойдут. Они предназначены для подростков более старшего возраста. Маленькие дети часто подставляют руки под лопасти, что приводит к травмам, пишет Лента.ру.
Ранее "СП" писала, что специальное исследование показало, какие подарки жители нашей страны хотели бы получить на Новый год.