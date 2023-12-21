Медики: состояние найденного в сугробе в Екатеринбурге младенца стабильное

Состояние младенца, которого нашли в сугробе в Екатеринбурге, стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.

«Состояние малыша стабильное», — приводит сообщение URA.RU.

Врачи уточнили, что ребёнка перевели в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей.

Ранее в Екатеринбурге сообщили о тяжёлом состоянии найденного в сугробе младенца.