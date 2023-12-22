Закон о выплате материнского капитала только на детей с гражданством РФ по рождению одобрен сенаторами

Сенаторы в ходе заседания верхней палаты парламента одобрили закон, предусматривающий выплату материнского капитала только лицам, имеющим российское гражданство на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

Закон устанавливает, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство РФ на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства.

Федеральный закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.