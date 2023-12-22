Закон о выплате материнского капитала только на детей с гражданством РФ по рождению одобрен сенаторами

Сенаторы в ходе заседания верхней палаты парламента одобрили закон, предусматривающий выплату материнского капитала только лицам, имеющим российское гражданство на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

Закон о выплате материнского капитала только на детей с гражданством РФ по рождению одобрен сенаторами
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Закон устанавливает, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство РФ на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства.

Федеральный закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Такая норма не коснется жителей новых регионов, материнский капитал им будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ.

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