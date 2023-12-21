Подростковое ожирение и как с ним бороться

Следите ли вы за тем, что ест ваш ребенок? А чем он лакомится без вашего присмотра? Вопрос важный, болезненный и ответственный, ведь от него зависит здоровье подростка. Вот и ученые решили обратись внимание на пищевые пристрастия современной молодежи. И им есть что рассказать родителям. Секреты здорового питания — в нашем новом материале.

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Не секрет, что подростковое ожирение (как и в принципе пищевые расстройства) стали настоящим бичом для современных родителей. В этом нет ничего удивительного, ведь буквально за 10-15 лет рацион европейцев, а в частности и россиян, изменился кардинально.

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Отдельную нелюбовь у людей, которых волнует здоровье своей семьи, снискал разнообразный фастфуд. Подростки с удовольствием уплетают разнообразные бургеры, наггетсы, картофель фри и затем добивают это все газировками с ядерным количеством сахара.

Не меньше проблем несут в себе чипсы, шоколадки и другие источники "шальных" углеводов.

Родительский контроль над питанием, к сожалению, помогает не всегда, ведь запретный плод сладок, а последствия такой диеты самим маленьким гурманам отнюдь не столь очевидны. Не помогает делу и то, что и сами родители не всегда четко понимают, что именно может навредить их детям, а что безобидно.

Christopher Williams

Меньше внимания привлекает противоположная для детей и подростков проблема — недобор веса. Казалось бы, что тут плохого, особенно в сравнении с ожирением? Опасность ее заключается в том, что недобор может не только помешать детям добиться хороших спортивных результатов, но и привести к гораздо более тяжелым последствиям — гормональным нарушениям, серьезным заболеваниям или даже задержке психического и физического развития.

Логичный вывод — в идеале детям нужно поддерживать оптимальную комплекцию, не превращаясь ни в колобка, ни в тонкую хворостинку. Но как это сделать грамотно, как правильно кормить ребенка, какие ошибки нельзя допускать? Эти вопросы волнуют не только заботливых родителей, но и наших ученых. Итак, что же они узнали благодаря проведенному исследованию? Расскажем в нашей новой статье.

Что исследовали ученые?

Ученые системно подошли к поставленному вопросу и детально изучили рацион обеих проблемных групп.

Для обследований отобрали 86 юношей. И вот по каким признакам их выбрали:

Пол - мужской Возраст - от 18 до 23 лет, то есть парни призывного возраста. Почему именно они? Всё из-за того, что на них легче увидеть последствия той диеты, что они избрали еще в подростковом возрасте. Показатель индекса массы тела у испытуемых должен был составлять либо меньше 18,5 килограмм на квадратный метр, либо больше 30 килограмм на квадратный метр. Еще одним важным требованием было отсутствие заболеваний и патологии желудочно-кишечного тракта.

После того, как группа была составлена, врачи решили досконально изучить организм испытуемых, а также их режим питания. Все испытуемые были разбиты на две группы в зависимости от того, были ли у них проблемы с ожирением или с дефицитом массы тела.

Первое, что сделали врачи — провели антропометрическое обследование юношей. Так они узнали массу тела, рост и индекс массы тела. После этого изучили окружность талии, бедер, плеча сантиметровой ленты, а также толщину кожно-жировой складки.

yunmai

Затем они выяснили относительное и абсолютное содержание жировой ткани в организме, уточнили рацион питания, а также взяли анализы на биохимические параметры.

Не забыли исследователи и про содержание в организмах парней инсулина, проверили, есть ли у пациентов метаболический синдром (неправильная работа метаболизма, связанная с избыточным весом).

Затем они обратили внимание на характеристику пищевого поведения юношей, посмотрели, есть ли у них тревога и депрессия, а также оценили нарушения питания.

Какие результаты получили ученые?

Исследования показали, что есть принципиальные отличия в рационе толстых и худых парней. Во-первых, юноши с ожирением потребляли больше калорий, чем парни с дефицитом массы тела. Так, толстячки потребляли белков больше в 1,4 раза, углеводов — в 1,3 раза, а жиров — аж в 2,2 раза больше. Не менее важны и акценты в диете: юноши с ДМТ больше налегали на белки и углеводы, в то время как у юношей с ожирением в основном уплетали жиры.

Kenny Eliason

Не менее интересны результаты по расстройствам пищевого поведения. В целом, симптомы расстройств пищевого поведения чаще проявляются у группы с ожирением, но серьезные случаи были зафиксированы не так часто — их можно пересчитать пальцами одной руки. Для толстяков больше были характерны симптомы эмоциогенного («заедание» стресса) ПП, а также компульсивного и ограничительного ПП.

Последнее особенно любопытно, ведь ограничительное пищевое поведение говорит о попытках бессистемно и бездумно ограничивать себя в еде в надежде сбросить вес, что в конечном итоге приводит лишь к ухудшению состояния. В том, что касается тревожности и депрессии, группы значимо не различались, при этом значимая тревога была выявлена у 4 пациентов с ДМТ, у 5 парней с ожирением, а депрессия — у 2 юношей с ДМТ.

Примечательно, что нарушения пищевого поведения связаны с нутриентным составом пищи и калорийностью. Так, сила эмоциогенного пищевого поведения прямо зависела от потребления белков, жиров и углеводов, а экстернальное (стремление поесть не из чувства голода, а при виде какой-то привлекательной пищи) ПП было связано с поеданием жиров.

aliazukrina

Вывод, который сделали ученые на основе полученных данных — для преодоления ожирения или дефицита массы тела пациентам нужны индивидуальные диеты, которые корректировали бы их привычный рацион на более сбалансированный: для людей с ожирением — больший акцент на потребление белков и снижение количества жиров, а у тех, кто с ДМТ — наоборот.

В чем польза этого исследования для нас?

Задача номер один сейчас — выстроить хорошую научную базу, которую можно использовать для грамотного преодоления проблем с лишним весом или, наоборот, с его недобором. Благодаря этим данным врачи и родители смогут лучше сбалансировать питание своих детей и, исключив предпосылки, либо предотвратить связанные с некорректным весом неприятности, либо исправить уже имеющиеся.

Jed Villejo