Ученые: употребление диетических газировок беременными вызывает аутизм у плода

Употребление газированных напитков на основе сахарозаменителя аспартама беременными женщинами связано с развитием расстройства аутистического спектра у рожденных ими мальчиков. К такому выводу пришли исследователи из общественного академического научного центра здравоохранения в Сан-Антонио (США). Результаты опубликованы в журнале Nutrient.

В исследовании приняли участие 235 семей. По крайней мере у одного ребенка из каждой семьи было диагностировано расстройство аутистического спектра (РАС). Также в научную работу были включены данные 121 семьи с детьми без аутизма. Исследователи собрали информацию о количестве употребляемой диетической газировки женщинами во время беременности. Так ученые смогли отследить, сколько аспартама — искусственного подсластителя, ежедневно получали матери детей, принявших участие в исследовании. Также женщины сообщили, употребляли ли они низкокалорийные сахарозаменители в таблетках или порошке.

Результаты показали, что матери мальчиков с аутизмом во время беременности выпивали в три раза больше диетической газировки, чем матери мальчиков без этого расстройства. Кроме того, увеличение количества употребляемого аспартама коррелировало с более высокой вероятностью развития у ребенка аутизма в тяжелой форме. Тем не менее связи между газированными напитками и РАС у девочек обнаружено не было.

Отмечается, что результаты исследования не свидетельствуют о том, что аспартам провоцирует аутизм. Дизайн исследования не позволяет делать какие-либо причинно-следственные выводы на основе полученных данных. Тем не менее ученые выразили опасения по поводу потенциальных неврологических последствий для плода вследствие употребления диетических газированных напитков беременными женщинами.