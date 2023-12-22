Психолог объяснила, как не превратить детей в героев сериала «Слово пацана»

До 10 лет ребенок слышит родителя и считает его мнение авторитетным, но как только наступает период пубертата, каждое слово родителя воспринимается в штыки. Поэтому если вы хотите заложить в ребенка то, что курение и алкоголь вредны для здоровья, что плохие парни — это не круто, то делать это нужно регулярно с возраста шести лет, причем тут лучше прям с картинками и страшными историями о том, какие у этого бывают страшные последствия, — добавила Митягина.