МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Врачи выявили грипп типа A у 16 из 86 детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер и доставленных в инфекционный стационар.

У остальных 70 регистрируется острая респираторная инфекция.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

"По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей - острая респираторная инфекция", - говорится в сообщении.