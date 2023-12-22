Малышева рассказала, как защититься от инфекции на новогоднем утреннике

Пение, прогулки и правильный сон могут помочь ребенку защититься от заражения опасными инфекциями во время новогодних утренников, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, эти методы повышают иммунитет, способствуя эффективной борьбе с возбудителями различных заболеваний, которые могут попасть в организм.

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Врач-иммунолог Андрей Продеус посоветовал родителям укладывать детей так, чтобы они спали не менее семи часов. Лучшим временем для отхода ко сну считается 21:00, а лучшее время для подъема — 06:00. Как утверждает врач, недостаток сна может представлять опасность для здоровья, так как он снижает эффективность работы иммунных клеток. Второй способ укрепления иммунитета — прогулки на свежем воздухе.

Когда люди гуляют в течение 30-40 минут быстрым шагом, происходит резкий выброс иммунных клеток в кровяное русло. Они держатся примерно три часа. Поэтому перед праздником нужно хорошенько прогуляться, чтобы прийти с хорошим запасом клеток, пожирающих вирусы, — рассказал врач-офтальмолог Михаил Коновалов.