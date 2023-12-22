Приостановлены заезды в детский лагерь, где заразились дети из ЛНР

Заезды в лагерь «Олимпийская ребячка» в Тюменской области прекращены после того, как там заболела группа детей из ЛНР, а один ребенок скончался в поезде, сообщили в региональном правительстве.

В лагерь временно приостановлены заезды, заявила глава управления по вопросам семьи и детства департамента соцразвития региона Инга Тигеева, передает ТАСС.

Напомним, в Саратове более 100 детей госпитализировали с поезда Тюмень – Адлер. Одна 12-летняя девочка скончалась. У детей с признаками ОРВИ выявили вирус гриппа группы А.

По данным Минздрава, у 16 из 86 детей выявили грипп типа А. У остальных зарегистрировали острую респираторную инфекцию.