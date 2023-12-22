В больнице в Пермском крае после пробы Манту умерла четырёхмесячная девочка
В больнице Кудымкара Пермского края умерла четырёхмесячная девочка после пробы Манту.
Об этом пишет URA.RU.
Отмечается, что после пробы Манту у ребёнка поднялась температура, через несколько дней девочку госпитализировали.
«В больнице девочке становилось хуже, была жаропонижающее не помогало, по телу ребенка пошли пятна и стали синеть губы. Девочка начала задыхаться и умерла в больничной палате», — говорится в сообщении.
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