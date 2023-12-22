В Россию вернули находившихся на Украине с начала спецоперации трех детей

В Белгород вернули трех российских детей, которые находились на Украине с начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Так сложились обстоятельства, что в декабре 2021 года родители привезли детей — двух братьев семи и 15 лет и их десятилетнюю сестру — погостить к бабушке в Харьковскую область, а сами вернулись домой, в Белгород. Забрать детей обратно у родителей уже не получалось», — пояснил глава области.

Он отметил, что с начала спецоперации с помощью волонтеров было предпринято несколько попыток вернуть детей. Уже в июле 2023 года отец обратился к уполномоченной по правам ребенка в Белгородской области Галине Пятых, после чего было направлено официальное обращение в детскому омбудсмену при президенте России Марии Львовой-Беловой.

Необходимые договоренности были достигнуты во взаимодействии с украинской стороной и при посредничестве Катара. В сопровождении своей бабушки все дети вернулись в Белгород.