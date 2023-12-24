Минздрав: грипп А подтвердился у 61 ребёнка, следовавшего в поезде из Тюмени

Грипп А подтвердился у 61 ребёнка, следовавшего в поезде Тюмень — Адлер.

Об этом заявила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

«Из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района, заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз — грипп А», — написала она в Telegram.

Кроме того, по словам Пащенко, остальные дети и десять сопровождающих лиц здоровы, при этом у одного сопровождающего обнаружена РНК вируса гриппа А.

Также 12 детей 23 декабря переданы законным представителям после их отказа от дальнейшего наблюдения и лечения в условиях стационара, из них шесть детей с гриппом А, пять — с ОРЗ и один ребёнок здоров.

Life.ru со ссылкой на Следственный комитет сообщал, что в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка, в связи с этим возбуждено уголовное дело.