СФ одобрил закон о приоритетном зачислении участников СВО и их детей в колледжи

Закон, наделяющий участников СВО и их детей правом на приоритетное зачисление в колледжи и техникумы, получил одобрение Совета Федерации. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

В публикации говорится, что право на зачисление в колледжи и техникумы в первоочередном порядке также получат дети медработников, умерших в результате инфицирования коронавирусом при исполнении ими трудовых обязанностей.

«Кроме того, детям указанных лиц предоставляется право на зачисление без вступительных испытаний для обучения во всех общеобразовательных организациях со специальными наименованиями «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус», — отмечается в материале.