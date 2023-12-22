В Крыму из лагеря "Юность" госпитализировали девять детей

В Крыму девять детей из детского лагеря "Юность" госпитализировали с гастроэнтероколитом и ОРЗ. Об этом сообщает Минздрав региона. По информации министерства, медики ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" провели осмотр 31 несовершеннолетнего из детского лагеря "Юность" в Евпатории. Среди них восьмерых госпитализировали с гастроэнтероколитом и одного с ОРЗ. "Тяжелых пациентов среди госпитализированных нет. Детям оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказал глава республиканского Минздрава Константин Скорупский. До этого в Петербурге школьник потерял сознание после репетиции новогоднего бала. Прибывшие на место медики госпитализировали 16-летнего подростка с отравлением этанолом.