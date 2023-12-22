Девять детей госпитализировали из детского лагеря в Евпатории
Девять детей госпитализировали из детского лагеря «Юность», у восьми из них выявлен гастроэнтероколит, у одного — ОРЗ.
Об этом сообщил Минздрав Республики Крым.
«Осмотрен 31 ребёнок из детского лагеря «Юность», из них госпитализированы девять детей (восемь с гастроэнтероколитом и один с ОРЗ)», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Саратовской области у 86 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, выявили признаки ОРВИ, их госпитализировали.