При обрушении горки в российском регионе пострадали семеро детей

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В Хакасии при обрушении горки пострадали семь детей. Об этом сообщает Елену Егорову.

«Двое с переломами — 2013 и 2014 года рождения — их увезли в республиканскую больницу. Пятеро обратились в травмпункт», — сказала она.

Глава района уточнила, что все пострадавшие при ЧП — дети.