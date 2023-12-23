СК РФ: обвалившаяся с детьми горка в Усть-Абакане не была сдана в эксплуатацию

Горка в поселке Усть-Абакан, где пострадали семеро детей, не была сдана в эксплуатацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Республике Хакасия. "Установлено, что горка строилась, еще не была сдана в эксплуатацию, но при этом ограждающих элементов, ограничивающих доступ к горке, не было", - рассказали в ведомстве. Также в республиканском СК уточнили, что при обрушении конструкции несколько детей упали с трехметровой высоты: двух девочек 10 и 11 лет госпитализировали с переломами ног, одну - с ушибами, мальчика забрали на "скорой" с травмой позвоночника. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.