В Рособрнадзоре заявили, что число заданий в ЕГЭ о СВО в будущем будет увеличиваться

"То, что мы опубликовали, мы опубликовали до 1 сентября, и сейчас вот говорить о том, что мы планируем в 2025 году, я бы не стал. Но, конечно, в будущем число таких заданий (на темы СВО и вхождения в состав РФ новых регионов - прим. ТАСС) будет расширяться. Сейчас мы говорим только о том, что есть в демоверсии ЕГЭ 2024 года. Каждый год мы актуализируем информацию", - сказал Музаев, отвечая на вопрос.