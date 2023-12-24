Минпросвещения: Новогодние елки в школах пройдут без препятствий
В Минпросвещения обратился депутат Сергей Миронов, который заявил о проблеме отмены новогодних елок в некоторых школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отменят ли праздничные елки? В министерстве просвещения прокомментировали ситуацию.
- Новогодние елки пройдут в школах по всей стране. Никаких препятствий для этого нет, - отметили в пресс-службе ведомства. - Новый год - наш традиционный праздник, торжество, которое остается с детства в памяти любого ребенка. Школьная система образования и воспитания наполняет этот праздник особым смыслом и важными ценностями, например, заботой о близких, чувством единения в кругу семьи и друзей.
В министерстве также уточнили, что занятие "Разговоры о важном", которое пройдет 25 декабря, будет посвящено новогодним семейным традициям разных народов России.