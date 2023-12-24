Дед Мороз в рамках своего новогоднего путешествия побывал в Белоруссии

Российский Дед Мороз из Великого Устюга в рамках своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал в Белоруссии. Об этом он написал в официальном Telegram-канале. Дед Мороз провел в Белоруссии два дня. В первый день он поздравил учеников средней школы N67 и 50-й гимназии Минска. Для волшебного гостя подготовили праздничные выступления. "Дед Мороз вручил школьникам сладкие гостинцы и поспешил к воспитанникам воскресной школы при Культурном духовно-просветительском центре "Ковчег". Ребята самостоятельно организовали концерт, исполнили рождественские песни и сделали на память новогодние картинки с Дедушкой", — сообщается в канале. Во второй день своего путешествия Дед Мороз зажег огни на новогодней елочке в Минском районном центре культуры и побывал в гостях у воспитанников Вилейской специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха. В этом году новогодний тур Деда Мороза за рубеж проходил с 9 до 23 декабря. Праздничные мероприятия проходили в посольствах РФ и Русских домах. Также зимний волшебник посещал больницы и реабилитационные центры. Новогодняя сказка является важной частью жизни детей. Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наталия Малетина рассказала, почему детям так важно верить в Деда Мороза.