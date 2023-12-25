В Пскове школьники закидали снегом Вечный огонь

Полиция по горячим следа вычислила и задержала школьников, забросавших снегом Вечный огонь на площади Победы в Пскове. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, в полицию доставлены трое подростков, бросивших в Вечный огонь несколько снежных глыб. В результате действий школьников пламя потухло. Работу мемориала вскоре восстановили.