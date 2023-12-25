После трагедии в Усть-Абакане родители начали бояться пускать детей в ледовые городки

Серьезными травмами закончилось для четырех детей катание с трехметровой горки ледяного городка в хакасском Усть-Абакане. Это заставило родителей из других регионов обратить внимание, насколько безопасны зимние забавы. И многие забили тревогу, видя, как ребята съезжают с опасных горок.

Такое они наблюдали за сквером Энтузиастов в Красноярске. Городок здесь построен впервые, и сразу - с 60-метровой горкой. Мало того - ледовый "аттракцион" еще не открыли, а очереди к нему уже выстроились.

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В минувшие выходные, рассказывают очевидцы, желающим прокатиться приходилось стоять по 10-15 минут. В результате многие ребята принялись прокладывать стихийные "трассы" с лестницы с метровым обрывом. Дети падали на голый лед. Впрочем, на главном спуске пока ничуть не лучше, пожаловался один из родителей: "Горка оканчивается небольшим, но резким уступом, плавного ската нет".

В Усть-Абакане тоже недостроенную деревянную горку забыли огородить запрещающими барьерами, и дети целыми толпами ринулись ее осваивать. У двух девочек - переломы ног, у мальчика - травма позвоночника. В медучреждения обратились восемь детей, а также одна женщина.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия было возбуждено уголовное дело по пункту "в" второй части статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять ход следствия под контроль в центральном аппарате ведомства.

Предварительно было установлено, что кроме отсутствия необходимых по правилам ограждений вокруг недостроя горка не прошла процедуру сертификации.

Учитывая эти обстоятельства, тревогу, пожалуй, впору бить и управляющим компаниям. Напомним, с 2023 года отменили действовавший несколько лет закон, обязывающий сертифицировать все горки на придомовых территориях как аттракционы, если они оказывались выше 40 сантиметров. В предыдущие зимы закон приводил к массовым штрафам для управляющих компаний, когда жильцы самостоятельно строили ледовые горки для своих детей. Если платить штраф (от 40 до 600 тысяч рублей) не хотелось, горку полагалось снести. Чем управляющие компании и занимались - вопреки детским слезам и возмущениям родителей. Услышав эти жалобы, законодатель отменил требования приравнивать самодельные дворовые или стихийные (с естественных склонов) горки к аттракционам.

Однако после происшествия на горке в Хакасии и возбуждения уголовного дела, вполне возможно, законодатели вновь вернутся к этому вопросу.

С трехметровой высоты с горки упали сразу несколько детей, трое получили серьезные травмы, их отвезли в больницу. Теперь здесь никто не катается

А вот развалившуюся под детьми усть-абаканскую горку уже полностью снесли. Теперь очередь дошла до такой же в хакасском поселке Расцвет, сообщает Центр развития общественного контроля РФ.

Не исключено, что этот снос не последний. Так, конечно, проще. Но все-таки не хотелось бы оставлять детвору без любимой зимней забавы. Надо разобраться в причинах этого жуткого происшествия. И построить новую - надежную и безопасную горку.

А пока нам остается самостоятельно выполнять рекомендации, изложенные в ГОСТ Р 56987-2016 "Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации". И научить детей.

Например, "при движении лежать на спине головой назад, сидеть лицом вперед, цепью". Ребенок должен сидеть перед взрослым, тоже лицом вперед. При выполнении этих нехитрых требований, уверяют эксперты, можно существенно снизить риск даже при катании на горке, не соответствующей правилам. Впрочем, последних лучше избегать. И проверять, состоялось ли официальное открытие горки. Но главная рекомендация всем родителям, пришедшим "выгулять" ребенка в ледовый городок: избегайте слишком большого количества людей, особенно вечером и в сумерках. Вволю накататься и наиграться безопаснее всего тогда, когда посетителей относительно немного. Например, утром.