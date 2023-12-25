Рособрнадзор: В России не планируют менять ЕГЭ при переходе на новую систему высшего образования

«Экзамен, Единый государственный экзамен, это вход на новую ступень, на новый уровень, который у нас называется высшим образованием. Изменения внутри этого уровня никак не касаются вот этой входной калитки, так скажем. Поэтому у нас изменений никаких нет. Еще раз говорю, модель, она устоялась, она себя оправдала. В связи с этим никаких изменений нет», - цитирует Музаева РИА Новости.