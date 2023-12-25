Рособрнадзор: В России не планируют менять ЕГЭ при переходе на новую систему высшего образования
В связи с переходом на новую систему высшего образования в России не планируется изменения единого госэкзамена. Данную новость обнародовал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Экзамен, Единый государственный экзамен, это вход на новую ступень, на новый уровень, который у нас называется высшим образованием. Изменения внутри этого уровня никак не касаются вот этой входной калитки, так скажем. Поэтому у нас изменений никаких нет. Еще раз говорю, модель, она устоялась, она себя оправдала. В связи с этим никаких изменений нет», - цитирует Музаева РИА Новости.
Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.