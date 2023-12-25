В Рособрнадзоре ответили на вопрос о глобальных изменениях в ЕГЭ

Глобальных изменений в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) ждать не нужно, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости.

«Поэтому мы сейчас глобально в ближайшие годы точно менять не собираемся. А тонкие настройки, которые у нас есть, мы честно, всегда до 1 сентября нового учебного года всем озвучиваем», — сказал Музаев.

В 2024 году без изменений остались только ЕГЭ базовой математике и химии. Как уточняли тогда в Рособрнадзоре, корректировки вносились в экзаменационные задания для улучшения системы проверки знаний будущих абитуриентов.