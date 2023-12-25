Музаев: на ЕГЭ по математике не разрешат пользоваться калькуляторами

Выпускникам российских школ не будут разрешать пользоваться калькулятором на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, сейчас по каждому предмету есть большое количество утвержденных и разрешенных справочных материалов, которыми можно пользоваться на экзаменах не только по математике, но по всем предметам", — сказал Музаев. Он заверил, что разработкой и утверждением заданий ЕГЭ, а также справочных материалов, которые допускают к экзаменам, занимаются специалисты. Эксперты изучают опыт страны, анализируют динамику развития той или иной дисциплины и пытаются улучшить качество образования. Однако в следующем году калькулятором разрешили пользоваться на Основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике. Демоверсию экзамена опубликовали на сайте ФИПИ в ноябре 2023 года. Музаев добавил, что сейчас ЕГЭ проходит объективно и отсутствуют утечки, поэтому отменять его нет смысла. Он отметил, что сильных замечаний нет даже от тех, кто терпеть не может экзамен.