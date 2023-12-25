В Рособрнадзоре ответили на вопрос о возможном ЕГЭ по украинскому языку

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) есть не по всем языкам, на которых говорят в России. Об этом, отвечая на вопрос о возможности появления экзамена по украинскому языку, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости.

«Наших украинцев мы не считаем гражданами зарубежного государства. У нас есть зарубежные языки, пять языков, и по ним есть экзамен. Украинцы --граждане Российской Федерации являются такими же гражданами, как и татары, башкиры, чуваши, чеченцы, аварцы», — сказал руководитель ведомства.

Как ранее рассказывал министр просвещения Сергей Кравцов, в Херсонской и Запорожской областях, вошедших в состав России в 2022 году, есть желающие учить украинский язык. Таких людей немного, сказал он и подчеркнул, что украинский язык можно изучать в школах с 1 сентября 2023 года.