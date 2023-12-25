Психолог Улогова рассказала о видах тревожных расстройств

Клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Жанна Улогова назвала основные виды тревожных расстройств.

«В психологии принято выделять несколько разновидностей тревожных расстройств. Это в первую очередь социофобия — избегание социальных контактов из-за страха негативной оценки и критики», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист также обратила внимание на паническое расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство и комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, генерализованное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).

«Чрезмерная тревога становится постоянным спутником человека. Тревога лишает человека свободы и вынуждает вести себя каким-то определённым образом. Тревожное чувство нарушает качество жизни и ограничивает нормальное функционирование и жизнедеятельность человека», — заключила психолог.