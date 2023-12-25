«С гомосексуальным уклоном»: Волынец о номере Киркорова на Новый год

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с NEWS.ru высказала мнение, что Филипп Киркоров для выступления на новогоднем огоньке подготовил номер с гомосексуальным подтекстом, который могут увидеть много детей. Она добавила, что ей бы не хотелось, чтобы «такие персонажи» поздравляли россиян, учитывая участие артиста в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Волынец предположила, что находящимся в зоне специальной военной операции на Украине бойцам будет неприятно на это смотреть.

Мне прислали подписчики, которые считают, что Киркоров подготовил видео с гомосексуальным уклоном, а в Новый год вся семья сидит вместе с детьми. Новогодний огонек смотрят во всех уголках нашей Родины. Не хотелось бы, чтобы такие персонажи поздравляли наших сограждан, часть из которых сейчас отдают свои жизни, борются против фашизма и нацизма в зоне СВО. И в зоне СВО те, у кого есть возможность, будут смотреть новогодний огонек. Перед ними стыдно. Они там воюют, а здесь такое растление. Они должны знать, что государство сделало всё, чтобы исключить таких деятелей из информационного пространства, отключить их от источников дохода, — считает Волынец.