Ребёнок в Ленобласти попал в больницу после прикосновения к гирлянде
Шестилетняя девочка оказалась в больнице с электротравмой и ожогом третьей степени после того, как она потрогала гирлянду, которой была украшена домашняя ёлка в городе Тосно Ленинградской области.
Об этом сообщило 78.ru.
По данным издания, девочка держала коробку переключения режимов, а потом резко закричала. Как рассказала мать пострадавшей, раньше к работе гирлянды не было каких-либо нареканий.
На текущий момент девочка находится под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что два двухлетних ребёнка и их бабушка погибли во время пожара из-за новогодней гирлянды в доме в Омской области.