Диетолог назвала лучший аналог детского шампанского

Современный рынок готов предложить великое разнообразие безалкогольных напитков для детей. Например, детское шампанское. Однако врачи рекомендуют заменить их теми напитками, что изготовлены из натуральных ингредиентов.

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О том, чем заменить детское шампанское, «Известиям» рассказала диетолог и доктор медицинских наук Татьяна Строкова.

Эксперт выступила за то, чтобы заменить привычные газированные напитки тем, что можно приготовить самостоятельно.

«В моем детстве были еще такие сифоны, которые газировали, можно было загазировать любой компот. Поэтому замороженные ягоды, если нет противопоказаний, можно сварить компот и сделать газировку домашнего производства», — пояснила эксперт.

Медик считает, что такой напиток для ребенка будет куда полезнее всего того, что продается в магазинах.