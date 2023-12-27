Физрук в костюме Снегурочки на утреннике вызвал возмущения в Приморье: назревает скандал

Родители школьников обвинили организаторов праздника в пропаганде западных ценностей. «На мероприятии мальчик исполнил роль Снегурочки, что вызвало шок и возмущение среди зрителей. Родители требуют вмешательства прокуратуры и министерств образования и культуры, обвиняя школу в моральном разложении и идеологической диверсии», – говорится в сообщении. На ситуацию отреагировало руководство школы, которое принесло извинение и объяснило, почему так произошло. «У нас в начальной школе есть традиция: в преддверии новогодних праздников мы проводим Маскарадницу. Учителя и дети приходят в карнавальных костюмах. В этот день на всех переменах звучит новогодняя музыка, проводится новогодняя лотерея, работают мастерские Деда Мороза, настроение в этот день у всех феерическое», – рассказали в школе. Мужчиной в костюме Снегурочки оказался преподавателем по физической культуре. Как оказалась, подобная задумка была переплетена с известным мультфильмом «Ну, погоди!». Поздравление понравилось детям. В школе отметили, что никакого злого умысла в сюжете с героями они не преследовали. Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье проходят мероприятия по выявлению мигрантов–уклонистов. Фото: ФедералПресс/Вытольский Виктор