Сотрясение мозга негативно влияет на психическое здоровье подростков

Исследователи из детской больницы Prisma Health в США в составе научного коллектива обнаружили, что два и более сотрясений мозга связаны с высоким риском развития суицидального поведения у подростков. Результаты опубликованы в Journal of Athletic Training (JAT).

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В исследовании были использованы данные 28442 учащихся средних школ США, которые принимали участие в государственной программе отслеживания рискованного поведения молодежи. Ученые собрали информацию о частоте сотрясений мозга, перенесенных каждым участником, и сопоставили это число с вероятностью развития суицидального поведения. Выяснилось, что учащиеся, у которых за последние 12 месяцев (от начала исследования) было более двух сотрясений мозга, чаще сообщали о попытках суицида по сравнению с подростками, перенесшими одно сотрясение или вообще не получавшими травм.

Ученые отметили, что среди девушек-подростков выраженность суицидального поведения не коррелировала с количеством сотрясений. Также исследователи объяснили, что такая форма черепно-мозговой травмы может приводить к нейрохимическим и нейроанатомическим изменениям, которые провоцируют нарушения неврологических функций и последующие (немедленные или отсроченные) эмоциональные, когнитивные и поведенческие симптомы.