Психолог назвала подходящий возраст для раскрытия правды про Деда Мороза

Рассказывать ребенку о том, что Дед Мороз — выдуманный персонаж, нужно в свое время, не раньше 6-9 лет. Следует объяснить, что Дед Мороз по-прежнему остается символом Нового года и волшебства, что, даже если его не существует, это не мешает нам фантазировать и мечтать. Такой способ «Ленте.ру» назвала психолог Юлия Лебедева.

«Вера детей в Деда Мороза является частой и нормальной фазой детского развития. Эта фантазия способствует развитию воображения, креативности и позволяет детям испытывать радость и волшебство Нового года и Рождества, — подчеркнула психолог. — Готовность ребенка принять информацию о том, что Дед Мороз является символом праздника и не является реальным персонажем, обычно наступает в возрасте от 6 до 9 лет, часто дети догадываются об этом к этому возрасту уже сами».

Лебедева предупредила: каждый ребенок индивидуален, кто-то может быть готов к правде только в более зрелом возрасте. В любом случае, информацию об истинной природе Деда Мороза она рекомендует преподносить так, чтобы не повредить эмоциональному состоянию. Прежде всего, по ее словам, стоит быть честным, но при этом мягким.

«Расскажите, что Дед Мороз — это сказочный персонаж, а не реальный человек. Подчеркните значение самой идеи: объясните, что Дед Мороз — символ праздника, который помогает создавать волшебство и радость. Объясните, что взрослые и дети вместе играют в эту игру, чтобы весело проводить время и обменяться подарками», — предложила психолог.

Также она посоветовала учитывать возраст ребенка: младшим детям может быть достаточно сказать, что Дед Мороз — персонаж в костюме, старшим можно рассказать об истории и традиции, связанной с этим волшебником.

«Подчеркните значение воображения: объясните, что даже если Дед Мороза нет в реальности, воображение помогает нам мечтать, создавать и придумывать удивительные истории, — рекомендовала Лебедева. — Уделите внимание новым ритуалам: обязательно предложите ребенку новые интересные традиции, которые можно внедрить в семейные празднования, чтобы он почувствовал, что праздник остается особенным и без обмана о Деде Морозе».