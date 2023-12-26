Как обезопасить катание ребенка с горки, объяснил врач

Зима — время катаний на санках и ледянках у детей. Однако именно из-за этих активностей мальчики и девочки часто оказываются в травмпункте.

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О том, как понизить риск получить травму от катания с горки зимой у ребенка, «Известиям» рассказал врач общей практики Игорь Алентов.

Первым делом важно обратить внимание на расположение горки. Она должна находиться подальше от проезжей части и водоемов. Также около нее не должно быть деревьев или камней.

«Сама горка должна быть ровной и не слишком крутой. Если это не горный склон или холм, а ледяная или деревянная горка, она обязательно должна быть с бортиками, которые не дадут человеку выпасть», — пояснил эксперт.

Лучше всего скатываться на ледянках или санках. Они не такие быстрые, как те же ватрушки. При использовании последних растет риск столкнуться с кем-то из-за невозможности затормозить. Съезжать на санках правильнее всего в сидячем положении, потому как это облегчает управление ими.

Оптимальнее всего покупать санки с алюминиевыми полозьями. Они хуже разворачиваются, а налететь в таком случае на кого-то сложнее.

Если ребенок все получил травму, важно тут же отвести его в травмпункт. Причем сделать это надо даже в том случае, когда травма кажется несущественной.