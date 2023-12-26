Стоматолог Шемякина назвала ириски самыми вредными для детских зубов

Детский стоматолог «СМ-Стоматологии» Людмила Шемякина рассказала о вреде ирисок для зубов взрослых и детей.

«Они сильнее других сладостей способствуют развитию кариеса. Поэтому класть их в новогодний подарок ребёнку я бы не советовала», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметила, что практически любые сладости вредны для зубов. Необходимо соблюдать меру и не давать их ребёнку слишком часто.

«Самыми безопасными с этой точки зрения являются горький шоколад, натуральный мармелад и пастила. Все остальные сладости, особенно при чрезмерном употреблении, в той или иной степени будут способствовать развитию кариеса», — заключила стоматолог.