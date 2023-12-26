В каком возрасте ребенку можно пробовать орехи: советы и рекомендации

Для растущего организма орехи являются ценным источником белка, полезных жиров, витаминов и микроэлементов, и даже небольшое их количество способно обеспечить значительный заряд энергии. В какой момент родителям стоит начать включать их в меню своего малыша и с какого возраста можно давать ребенку орехи?

© Клео.Ру

Несмотря на их высокую пищевую ценность, при введении орехов в детское питание следует проявлять осторожность. С какого возраста можно давать ребенку орехи? Рекомендуется начинать предлагать их детям, когда они достигают 9-10 месяцев, но важно помнить, что до 5-летнего возраста ребенку следует избегать употребления орехов в целом виде, поскольку дети могут ими подавиться.

Чтобы знакомство с орехами было безопасным для малышей, важно выбирать форму, которая не вызовет у них проблем. Например, ореховое молоко является отличным вариантом. Еще один способ – добавление измельченных орехов в детские блюда, такие как каши, йогурты или пюре из фруктов.

Также орехи в порошкообразной форме могут стать замечательной добавкой к домашней выпечке, дополняя вкус блинов или кексов.

Интересный факт : хотя арахис часто ассоциируется с орехами, на самом деле он принадлежит к семейству бобовых, так что это распространенное заблуждение.