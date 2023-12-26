Дед Мороз впервые лично поздравит с Новым Годом ваших родителей, близких или друзей

Компания «Новогоднее Чудо», создатели известного в России одноименного сервиса видеопоздравлений от Деда Мороза для детей, впервые в истории запустили возможность создания персонализированного видеопоздравления от Деда Мороза для взрослых, выпустив душевное и тёплое поздравление «Комната забытого детства».

«Это трогательный мини-фильм от Деда Мороза, в котором ваш близкий человек станет главным героем, — объяснили в компании. — Дедушка будет обращаться к взрослому по имени. Видеопоздравление погрузит его в ностальгические воспоминания о детстве. Дед Мороз найдёт его фотографию, а затем покажет его детское фото, которое можно загрузить через специальную форму во время оформления заказа».

Генерация видео происходит в автоматическом режиме — система создаст его в течение 20 минут после заполнения данных.

Кроме того, сервис позволяет оставить тёплое пожелание для своих близких, которое реалистично появится на открытке в руках Деда Мороза. Видеопоздравление можно заказать для одного или сразу для двоих людей из любой точки мира, поэтому оно особенно подойдет для поздравления с Новым годом родителей, которые, например, находятся в другом городе. Однако же, получить такой подарок будут рады любые взрослые — жёны, мужья, взрослые дети, бабушки и дедушки, близкие друзья — ведь каждому из нас так приятно хоть на несколько мгновений окунуться в воспоминания о светлом и беззаботном детстве!

Работа над видеопоздравлением велась несколько месяцев, а чтобы максимально воссоздать атмосферу «комнаты забытого детства», для съемок было использовано свыше 1500 игрушек, производившихся в период с 1930 по 2000 гг, среди которых были и настоящие раритеты.