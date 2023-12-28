Эксперт объяснила, какой подарок учителю считается взяткой

«В соответствии с 575-й статьей Гражданского кодекса подарки учителям дарить можно, но не дороже 3000 рублей. Конечно, никто не запрещает разбить поздравление на части и порадовать преподавателя несколько раз на суммы до 3000, но нужно помнить, что все остальное приравнивается к взятке», — объяснила эксперт. При этом юрист предупредила, что дополнительные ограничения могут быть прописаны в уставе школы, это не противоречит закону.