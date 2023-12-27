В Самарскую область поставлена партия вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита

"В Самарскую область осуществлена федеральная поставка комбинированных вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита - более 9 тыс. доз. На этой неделе они будут доставлены в детские поликлиники. Врачи-педиатры организуют по графику приглашение детей на иммунизацию согласно Национальному календарю профилактических прививок. В начале следующего года ожидаем новых партий вакцин в рамках централизованных поставок", - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.