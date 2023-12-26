Как развлечь ребенка на праздниках и классно отдохнуть самим

Кроме хорошего настроения подготовка к Новому году и сами праздники приносят много хлопот. Но это не повод забывать о главном — суета не должна стать препятствием теплому общению с семьей и друзьями. Вместе с экспертами детского раздела HiFi-стриминга Звук «Летидор» рассказывает, как в предпраздничной суете уделить внимание детям, чтобы все остались довольны. Смастерить новогодние поделки Если у в этом году вы не успели приобрести ребенку календарь ожидания Нового года, на последней неделе перед праздниками можно устроить марафон из импровизированных заданий, которые несложно найти в сети. Сделать поделку из легкого пластилина, смастерить снежинки из бумажных пакетов для завтрака, наклеить витражи на окно из цветной кальки или сделать праздничные украшения на елку — найдите обучающий ролик, дайте ребенку материалы, и скоро задача по украшению дома будет выполнена. Намекните, что Дед Мороз обязательно оценит его усилия дополнительным подарком под елкой. Таким простым способом вы решите сразу несколько задач по развитию малыша. Помимо мелкой моторики, способствующей формированию новых нейронных связей, совместное вырезание снежинок и звезд, оригами, папье-маше и другие творческие занятия помогут создать более тесные семейные связи — и Новый год навсегда превратится в семейный праздник. Устроить театральное представление с самодельными куклами Тематическое представление с участием кукол — всегда отличная идея. Самих «актеров» можно заказать на маркетплейсах, в специализированных магазинах, либо сделать самостоятельно из бумаги. Не обязательно мудрить и доводить поделку до идеала. Предложите детям немного пофантазировать и нарисовать кого-то своего — это только усилит их творческие способности. Само представление может быть основано на любом существующем сказочном сюжете, хотя никто не мешает и его выдумать самостоятельно. Хорошей идеей будет сделать и самого ребенка частью истории. Предложите малышу решить несколько загадок вместе с его новыми друзьями и наградите их призами за успех. Слушать вместе новогодние (и не очень) сказки Если для сочинения собственной истории для кукольного театра времени совсем нет, можно найти хороший классический вариант среди сотен российских и иностранных детских сказок и послушать его вместе с ребенком. Например, истории про Чебурашку. Новеллы обязательно понравятся вам и вашим детям, ведь многие ее сюжеты являются прямым продолжением недавно вышедшего фильма, который вы с малышами наверняка уже смотрели (а кто-то, возможно, и не один раз). Волшебное настроение создадут сказки о лампе Алладина, «Русалочка» или новогодние рассказы о Мышонке Тиме. Сходить на горку или прогуляться по центральным улицам города Окунуться в полноценную атмосферу праздника можно задолго до его начала: во многих городах России уже в конце ноября выпадает снег и открываются ледяные горки и катки. Посетите их вместе с детьми, но помните, что выбирать нужно специально отведенные для этого места, расположенные на удалении от автомобильных дорог и имеющие специальные ограждения. Кстати, если городские мероприятия вроде городской новогодней елки по душе вам и вашим детям, советуем открыть для себя их новые разновидности. Например, можно посетить представление «Поезда Деда Мороза". Каждый год примерно в середине ноября он выходит из Великого Устюга и проезжает по множеству российских городов. Посетить планетарий или музей астрономии Предновогодние развлечения совсем не обязательно должны относиться только к тематике самого праздника. Весело провести время с детьми можно и любым другим способом, главное — чтобы вы и ваши дети получили от этого удовольствие. Попробуйте вспомнить, что вы обещали ребенку в течение уходящего года (на будущее: лучше сразу записывать такие вещи и создавать список совместных дел). Вполне возможно, где-то в самом его начале прозвучала идея сходить в планетарий — значит, самое время это сделать. Для визита в «звездный музей» постарайтесь выбрать не самое популярное время — чаще всего много людей приходит вечером в будни или в выходные. Так вы сэкономите на экскурсии и разминетесь с шумными толпами людей, отнюдь не способствующими усвоению новых знаний о космосе. Хорошим выбором могут стать и естественнонаучные музеи — государственные или частные. Найти их в вашем городе с помощью картографических сервисов тоже не составит труда. Перед тем, как купить билеты, расскажите ребенку немного о разных областях знаний: что изучают физика, химия, биология и другие науки. В помощь могут прийти подкасты. К примеру, "Космические приключения", где герои в игровой форме рассказывают о космосе. Или подкаст "Очевидное и невероятное", в котором задаются вопросы из самых разных наук и областей знаний. Спросите у ребенка, какая из них ему показалась наиболее интересной — и отправляйтесь изучать ее вместе. Фото: Freepik