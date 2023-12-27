Скинула свои обязанности на других! Агата Муцениеце о воспитании детей

Совмещать карьеру и материнство — труд не из легких. Однако Агата Муцениеце нашла выход из довольно сложной ситуации и выбрала максимально удобную для себя линию поведения с детьми.

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце сама воспитывает сына Тимофея и дочь Мию. Конечно, иногда знаменитый отец забирает детей в свой дом, но большую часть времени они проводят с мамой. Точнее в доме мамы под контролем няни, водителя и педагогов.

Как и почти любая мать, Агата после развода осознала — надеяться на алименты сильно не стоит и с головой окунулась в карьеру. Бесконечный поток киносъемок, участие в шоу, телеэфиры, влог и собственные проекты — Муцениеце буквально разрывается на части в стремлении успеть все и сразу. И ведь ей надо также находить время на воспитание детей.

В итоге актриса пришла к выводу, что нельзя быть одновременно и мамой-контролером и другом для наследников. Так и сформировалась линия поведения Агаты со своими детьми.

«Я поняла, что не мама-контролер и это плохо. Поэтому скинула свои обязанности на других людей: няню, водителя… Почему плохо? Ну я не смогу следить, чтобы Тима, например, сделал домашнее задание. Потому что мне пофиг! Я оставила себе обязанность — веселиться. Мы с детьми обожаем гулять в парке, кататься на аттракционах»,

— призналась Муцениеце.

Поклонники по большей части позицию актрисы поддержали. Ведь, чем больше у нее проектов, тем выше ее заработок с которым возрастает и возможность дать детям более качественное образование, устраивать им яркие каникулы и закрывать все их бытовые нужды. Сама же Агата при этом — мама-праздник и лучший друг. К критике в свой адрес (без которой тоже не обошлось) звезда относится спокойно, напоминая — содержать сына и дочь и воспитывать их ей приходится самостоятельно.