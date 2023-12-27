Родители в Текстильщиках получат в МФЦ рекомендации, как привить детям любовь к чтению

27.12.2023. Центры госуслуг «Мои документы» совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А. П. Гайдара выпустили новогодний вкладыш в буклет «Метр с книжкой». В нем много полезной информации о том, что и как читать с ребенком в период зимних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ. «В преддверии зимнего праздника и длинных выходных центра госуслуг выпустили новогодний вкладыш в буклет „Метр с книжкой“. Здесь собрана полезная литература к Новому году для детей. Уже с 20 декабря родители получат его при оформлении свидетельства о рождении в роддомах или центрах госуслуг. А в следующем году планируем создать совместную тематическую выставку во флагманах „Мои документы“», — рассказала Кристина Сиротинина, заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг. Рекомендации специалистов, которые представлены в буклете «Метр с книжкой», помогут привить детям любовь к чтению. Родителям рассказывают, как читать с детьми от ноля до семи лет.