"47.news": в Ленобласти спасатели вывели из леса заблудившуюся семью с младенцем

В Кировском районе Ленобласти спасатели вывели из леса семью с маленьким ребенком, которые пошли в лес за елкой и заблудились. Об этом сообщает "47.news". Родители с девятимесячным младенцем пошли в лес за елкой в районе деревни Войбокало в Кировском районе. Взрослые с ребенком зашли в лес в районе нефтепровода у Мурманского шоссе. Они отошли от дороги приблизительно на две сотни метров, вернуться той же тропой семья не смогла. Заблудившиеся обратились в экстренные службы, спустя полчаса их обнаружили спасатели. Людей вывели из чащи и проводили к машине. Медицинская помощь никому не потребовалась.