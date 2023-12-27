Школам в РФ хотят разрешить быть представителями детей кочующих народов

Российским школам хотят разрешить быть представителями детей кочующих народов. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Об этом пишет RT. Парламентарий уже направила соответствующее письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову. В нем Лантратова обратила внимание, что речь идет о школах-интернатах, где обучают в том числе детей, родители которых ведут кочевой образ жизни. Она подчеркнула, что таким ученикам полагается полное обеспечение и проживание в местах получения образования. При этом у этих школьников есть родители, которые решают вопросы о медицинском обслуживании детей. Таким образом, если требуется экстренное медицинское вмешательство, жизнь ребенка оказывается под угрозой из-за невозможности оперативно выйти на связь с его родителем, объяснила Лантратова. "Представляется необходимым внести изменения в федеральное законодательство, в соответствии с которыми исполнение обязанностей опекунов или попечителей в отношении детей из числа коренных малочисленных народов, проживающих в круглосуточном режиме в местах обучения, чьи родители ведут традиционный образ жизни, возлагается на указанные организации с согласия родителей", – написала она в письме. Ранее Лантратова рассказала о проекте по профилактике травли в учебных заведениях, который подготовили в Госдуме. По ее словам, парламентарии постараются побыстрее внести законодательную инициативу на рассмотрение коллегам. Сам документ был подготовлен вместе с вице-спикером ГД Анной Кузнецовой и депутатами всех думских фракций. По задумке депутатов, закон введет некую основу, чтобы затем можно было оформить программу профилактических мероприятий.