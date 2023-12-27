Видео: SHAMAN и Мизулина сыграли Деда Мороза и Снегурочку, поздравив детей
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вместе с певцом Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN, в образе Снегурочки Деда Мороза посетили Детскую клиническую больницу им. З. Башляевой города Москвы.
Там они поздравили больных детей, передав им подарки от Национального центра помощи детям.
Знаменитые гости пообщались с детьми и спели им праздничную песню "В лесу родилась ёлочка". Видео Мизулина выложила в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что SHAMAN на Украине был признан "угрозой национальной безопасности".