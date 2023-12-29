Интерактивные уроки немецкого языка завершились в школе №1234

29.12.2023 Сотрудники школы №1234 сообщили 27 декабря о завершении интерактивных уроков немецкого языка «Новогодние и рождественские традиции». Как сообщили на странице образовательного учреждения в социальных сетях, тематические занятия провели в корпусе по адресу: Новинский бульвар, дом 3. Их посвятили особенностям проведения Нового года и Рождества. Уроки немецкого языка организовали для ребят со 2 по 6 классы. Дети приняли участие в тематической викторине и сочинили рассказы. Также они разучили и спели песню и занялись украшением елки. В рамках занятий школьников угостили традиционной рождественской выпечкой. Отметим, что уроки провели страшеклассники. Сотрудники школы №1234 поблагодарили их за организацию познавательного праздника для детей.