В больнице Саратова осталось только четверо ребят из числа снятых с поезда Тюмень – Адлер

«Хорошие новости: ребята вместе с сопровождающими отправились домой, они смогут встретить Новый год с родными. Слова благодарности нашим медикам», – рассказал он. По словам Бусаргина, четверо детей по рекомендации врачей все же продолжат лечение в Саратове до полного выздоровления. Губернатор подчеркнул, что их родители отнеслись с пониманием и дали свое согласие, поскольку нет ничего важнее здоровья ребенка. Вместе с детьми останется один из сопровождающих. Глава региона пообещал, что без поздравления с Новым годом эти ребята, как и остальные маленькие пациенты инфекционной больницы, не останутся: всех их обязательно навестит Дед Мороз. Напомним, более 120 детей из ЛНР возвращались домой из детского лагеря «Олимпийская ребячка», который расположен в Тюменской области. В пути некоторым детям стало плохо, в том числе у них было зафиксировано повышение температуры. В ночь с 20 на 21 декабря в поезде скончалась девочка 12 лет. Ее тело передали медикам скорой помощи в Пензенской области. По данному факту региональный СК возбудил уголовное дело. После этого состав прибыл на станцию в Саратовской области, откуда несовершеннолетних и сопровождающих на автобусах отправили в инфекционную больницу. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что у снятых с поезда в Саратове детей обнаружили грипп. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева