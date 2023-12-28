Подросток застрелил сестру из-за рождественских подарков

В штате Флорида в США 14-летний подросток застрелил свою 23-летнюю сестру на фоне конфликта, который разгорелся из-за подарков на Рождество, сообщает The Washington Post. По данным издания, это произошло 24 декабря. В тот день вся семья, включая двух братьев с разницей в возрасте год, и старшую сестру, отправилась закупаться подарками. Между родственниками вспыхнула ссора – подростки, у каждого из которых был пистолет, начали выяснять, как средства были потрачены. Словесный конфликт перерос в драку, и один из подростков открыл стрельбу, попав в сестру, которая пыталась разрядить драку. Он также был ранен своим старшим братом. Девушка погибла на месте. Раненого брата удалось спасти. Подростка, открывшего по нему стрельбу, задержали.